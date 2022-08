Gli Europei 2022 di ginnastica artistica andranno in scena a Monaco in due tranche: da giovedì 11 a domenica 14 agosto per le donne, da giovedì 18 a domenica 21 agosto per gli uomini. Sarà la località tedesca a ospitare questa edizione della rassegna continentale, che avrà luogo in estate rispetto alla tradizionale collocazione primaverile. Il motivo è presto detto: come quattro anni fa, gli Europei della Polvere di Magnesio sono inseriti all’interno degli European Championships, un evento che prevede in calendario anche le rassegne continentali di altri sport. Ci sarà una novità davvero esclusiva poiché le medaglie del concorso generale individuale verranno assegnate attraverso il turno di qualificazione.

Da ormai venti stagioni, negli anni pari gli Europei sono dedicati alle gare a squadre e alle varie finali di specialità. Negli anni dispari, invece, spazio all’all-around e alle singole specialità. Dunque il 2022 sarà incentrato sul team event, ma in via eccezionale verrà assegnato anche il titolo sul giro completo, anche se in una modalità differente rispetto a quella che prevede la tradizionale finale a 24.

Già durante il giorno riservato al turno preliminare avremo una cerimonia sul podio per premiare i migliori tre atleti sui quattro attrezzi. Lo scorso anno a Basilea trionfarono i russi Nikita Nagornyy e Viktoria Listunova davanti ai connazionali David Belyavskiy e Angelina Melnikova. Quest’anno cambierà tutto visto che la Russia è esclusa a causa del conflitto bellico e il discorso sarà aperto a più interpreti, con le italiane che potrebbero giocarsi qualcosa di importante.

