Asia D’Amato si è qualificata alla Finale al volteggio dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica. La matematica sicurezza è giunta al termine dell’ottava suddivisione, dove la ceca Dominika Ponizilova (12.383), la slovena Tjasa Kysselef (13.233), la vietnamita Doan Quynh Nam Tran (11.966) e Lam Cheuk Chan di Hong Kong (12.683) non sono riuscite a scavalcare l’azzurra. La genovese ha concluso il turno eliminatorio in terza posizione con 13.816 punti, alle spalle della brasiliana Rebeca Andrade (14.800 per la Campionessa Olimpica di specialità) e della rivelazione olandese Elisabeth Geurts (14.350). La nostra portacolori festeggia l’accesso all’atto conclusivo alla tavola, in programma sabato 23 ottobre.

Si tratta di un risultato davvero di spessore per Asia D’Amato, che è tornata a esibire i due salti dopo due anni di assenza in campo internazionale: l’ultima volta lo aveva fatto agli Europei 2019, quando concluse in quarta posizione a un soffio dalla medaglia di bronzo. Per la prima volta nella storia, un’italiana si è qualificata per la finale al volteggio ai Mondiali! Si tratta di una grande impresa che rimarrà sempre collegata a questa ginnasta. La Fata ha tutte le carte in regola per regalarsi una nuova magia in questa rassegna iridata e sicuramente proverà a battagliare per il podio iridato, intanto ha già raggiunto l’obiettivo della finale e ora non si pone più limiti. Rebeca Andrade è favorita per l’oro, ma per il resto sarà grandissima battaglia e l’azzurra proverà a regalarsi un’ulteriore soddisfazione.

Le sue avversarie, oltre alla brasiliana e a Geurts, saranno: la quotatissima russa Angelina Melnikova (13.783, bronzo quest’anno agli Europei e quinta alle Olimpiadi), la temibile ungherese Maria Csenge Bacskay (13.666), la novità messicana Natalia Escalera (13.633), l’egiziana Nancy Taman (13.533) e l’israeliana Ofir Netzer (13.516). Eliminate due rivali temibili come la canadese Audrey Rousseau (nona, 13.499) e la francese Coline Devillard (13.450).

