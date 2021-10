Elisa Iorio si è qualificata per la Finale alle parallele asimmetriche dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica. L’azzurra è riuscita a raggiungere l’obiettivo della vigilia grazie a un meraviglioso esercizio esibito nel turno eliminatorio sull’attrezzo prediletto. L’emiliana, al grande ritorno internazionale dopo due anni di assenza dovuti a un infortunio e alla pandemia, ha immediatamente fatto centro grazie a un talento indiscutibile e alla capacità di giostrarsi meravigliosamente tra gli staggi. La 18enne ha recuperato le difficoltà dei giorni migliori, ha sfoggiato un esercizio dal D Score di 6.2 e ha timbrato un notevole 14.183, grazie al quale ha chiuso in settima posizione.

Vanessa Ferrari leggendaria! L'esercizio che le ha regalato l'argento

La Campionessa d’Italia in questa specialità ha dimostrato di poter competere con le migliori interpreti del pianeta e avrà la possibilità di tornare in pedana sabato 23 ottobre per cercare una nuova magia. Elisa Iorio ha ancora qualche margine di miglioramento (pensiamo alla piccola sbavatura commessa ieri in uscita) e in un atto conclusivo può davvero succedere di tutto. Intanto la Fata ha scritto una vera e propria pagina di storia perché è diventata la terza italiana a qualificarsi per una finale iridata alle parallele asimmetriche: in precedenza ci erano riuscite soltanto Vanessa Ferrari nel 2006 (medaglia di bronzo ad Aarhus, quando vinse anche il titolo all-around) e Serena Licchetta nel 2009 (ottavo posto a Londra). Si preannuncia una grande sfida tra la brasiliana Rebeca Andrade (15.100) e le cinesi Wei Xiaoyuan (14.733) e Luo Rui (14.500). Le russe Angelina Melnikova (14.466) e Vladislava Urazova (14.366) non staranno a guardare, proprio come l’ungherese Zsofia Kovacs (14.433). La 18enne azzurra può giocarsi le sue chance, rivedremo anche la portoghese Filipa Martins (14.133).

Ginnastica artistica Mondiali, le gemelle D’Amato in finale all-around: doppia festa per Asia 2 ORE FA

FERRARI: "QUESTA MEDAGLIA MI FA CAPIRE CHE IO VALGO"

Ginnastica artistica Mondiali, Asia D’Amato storica! È in finale al volteggio 2 ORE FA