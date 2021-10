Asia D’Amato e Alice D’Amato si sono qualificate alla Finale del concorso generale individuale ai Mondiali 2021 di ginnastica artistica. Le due azzurre sono riuscite a rientrare tra le migliori 24 atlete sul giro completo e giovedì 21 ottobre torneranno in pedana per disputare l’atto conclusivo dell’all-around. Le due genovesi, rispettivamente dodicesima (52.099) e tredicesima (52.098), potrebbero essere delle outsider e hanno tutte le carte in regola per inseguire un risultato di lusso.

Alice D’Amato d'applausi alle parallele asimmetriche

Le due gemelle, separate da appena un millesimo, hanno pagato qualche passaggio a vuoto nel turno eliminatorio. Va ricordato che Asia è caduta dalle parallele e poi non ha rispettato un’esigenza al corpo libero, lasciando per strada 1,5 punti. Alice, invece, è caduta per due volte alla trave, accumulando così due punti di penalità. Senza quegli errori le genovesi sarebbero in prossimità della quarta posizione occupata dalla giapponese Hitomi Hatakeda (53.798) e dietro alla russa Angelina Melnikova (57.065) alle statunitensi Leanne Wong (55.749) e Kayla DiCello (55.700)

Ginnastica artistica Mondiali, Iorio in finale alle parallele: terza italiana di sempre 2 ORE FA

VANESSA FERRARI RIVEDE L'ESERCIZIO D'ARGENTO: "HO LA PELLE D'OCA"

Ricordiamo anche il dettaglio dei punteggi per le nostre portacolori: Asia 14.133 al volteggio, 12.333 alle parallele, 13.000 alla trave, 12.633 al corpo libero; Alice 14.233 alla tavola, 13.966 sugli staggi, 10.966 sui 10 cm, 12.833 al quadrato. Alice D’Amato ha disputato la finale all’all-around anche alle Olimpiadi di Tokyo 2020, concludendo in ventesima posizione. Sua sorella era rimasta fuori dall’atto conclusivo a causa della regola dei passaporti (l’altra italiana a essere ammessa fu Martina Maggio, poi 19ma).

Fate splendide quarte: gli highlights della magia in 6’

Ginnastica artistica Mondiali, Asia D’Amato storica! È in finale al volteggio 2 ORE FA