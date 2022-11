Salvatore Maresca è risultato positivo al Carboxy-Thc, un metabolite secondario che si viene a formare dopo il consumo di cannabis. Il controllo antidoping è stato effettuato da Nado Italia. Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha sospeso il ginnasta in via cautelare. Il 29enne non ha preso parte ai Mondiali che sono andati in scena settimana scorsa a Liverpool. Stiamo parlando di una delle punte di diamante della Nazionale Italiana di ginnastica artistica, lo scorso anno conquistò la medaglia di bronzo agli anelli agli Europei e ai Mondiali. Nel corso di questa stagione ha accusato un infortunio in primavera, ma a settembre era tornato in maniera perentoria ai Campionati Italiani Assoluti e aveva trionfato sul suo attrezzo prediletto con un superlativo 14.900.

Prima del problema fisico che gli ha condizionato l’annata agonistica, il campano era comunque riuscito a salire sul podio in due tappe della Coppa del Mondo di specialità, sempre al castello: terzo posto a Il Cairo e soprattutto la vittoria a Baku. Nelle prossime ore si procederà con tutti gli accertamenti del caso e si attenderanno gli sviluppi del caso per il ribattezzato Thor, tesserato per le Fiamme Oro.

