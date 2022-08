Asia D’Amato si è laureata Campionessa d’Europa nel concorso generale individuale. L’azzurra ha firmato una splendida magia a Monaco ed è riuscita a salire sul gradino più alto del podio continentale nell’all-around, come soltanto Vanessa Ferrari aveva fatto in passato (ad Amsterdam 2007). La 19enne genovese si è imposta davanti alla britannica Alice Kinsella e a Martina Maggio, che si è messa al collo il bronzo dopo una caduta sulle parallele nella rotazione finale. , come soltanto Vanessa Ferrari aveva fatto in passato (ad Amsterdam 2007). La 19enne genovese si è imposta davanti alla britannica Alice Kinsella e a Martina Maggio, che si è messa al collo il bronzo dopo una caduta sulle parallele nella rotazione finale.

Asia D’Amato ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni della Rai: “Un’emozione che non si può descrivere, ero decisa a fare bene. Avevo un po’ d’ansia, ma l’ho gestita bene. Siamo una grande squadra, visto il primo punteggio. Sabato ci sarà la finale a squadre e vogliamo prenderci l’oro che ci meritiamo, quella medaglia mancata a Tokyo."

"Noi vogliamo arrivare alle Olimpiadi di Parigi e prenderci il podio. - ha poi ribadito in un secondo momento la ginnasta azzurra - "Siamo molto unite, lavoriamo 24 ore su 24 insieme. Sono emozioni che non si possono descrivere, tante ore in palestra: le medaglie ti ripagano”. Lucida, orgogliosa ed umile. Asia D'Amato si è mostrata da oro anche nelle proprie dichiarazioni a fine gara.

