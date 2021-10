Hitomi Hatakeda rischia la paralisi: senza troppi giri di parole, purtroppo. La ginnasta giapponese è caduta malamente dalle parallele asimmetriche mentre stava eseguendo il Komova (transizione dallo staggio basso a quello alto), ha picchiato fortemente il mento a terra, è stata trasportata d’urgenza in ospedale e i risultati dei primi esami clinici parlando di lesione al midollo spinale cerebrale e contusioni alle vertebre cervicali.

Oggi si attendono nuovi esami, ma non si nasconde il peggiore degli scenari per questa ragazza di 21 anni. Oggi era attesa in pedana a Kitakyushu per disputare la Finale all-around dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica, a cui si era qualificata col quarto punteggio e dove avrebbe potuto battagliare per la conquista di una medaglia. Purtroppo, invece, è in un letto di ospedale, dolorante ma cosciente, sostenuta dalla mamma Yukiko (che è anche la sua allenatrice) e dal papà Yoshiaki (bronzo con la squadra alle Olimpiadi di Barcellona 1992).

La ribattezzata Tomisan aveva preso parte alle Olimpiadi di Tokyo 2020, concludendo al quinto posto nella gara a squadre. In carriera ha conquistato quattro medaglie d’oro alle Universiadi di Napoli 2019 e si apprestava a diventare la capitana delle Samurai visto l’imminente ritiro di Mai Murakami. La speranza è che gli esami odierni possano portare uno spiraglio di luce.

