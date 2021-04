Vanessa Ferrari non parteciperà alla finale all-around agli Europei 2021 di ginnastica artistica. Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana femminile: “Dopo il periodo di fermo a causa del Covid ed essere rientrata su tutti e quattro gli attrezzi, ho preferito fermare Vanessa per precauzione. Non posso chiederle di rifare tutta quanta la gara visto anche l’appuntamento di domenica con la finale al corpo libero, dove può giocarsi veramente qualcosa di importante a livello continentale”. 2021 di ginnastica artistica. La Farfalla di Orzinuovi , mercoledì settima in qualifica sul giro completo, aveva già palesato i propri dubbi sulla sua presenza nell’atto conclusivo e oggi è arrivata la conferma. La bresciana si preserverà in vista della finale di specialità al corpo libero: domenica pomeriggio potrebbe concretamente puntare a una medaglia. A spiegare la motivazione è stato, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana femminile: “”.

Il DT poteva sostituire Vanessa con Alice D’Amato, 18esima ed esclusa per la regola dei passaporti. Tuttavia la genovese è un po’ affaticata e punterà tutto sulla finale di specialità alle parallele asimmetriche. Dunque anche la 18enne non sarà al via venerdì, come spiega lo stesso Casella ai microfoni della Federginnastica: “In un primo momento ho pensato di sostituirla con Alice D’Amato, ma anche per lei ho deciso che sia meglio puntare sulla finale alle parallele perché durante la fase di qualificazione, nello stacco della seconda diagonale al corpo libero, ha sentito una fitta al polpaccio. Niente di grave ma non me la sento di farle fare nuovamente tutto il concorso generale”.

Alla finale all-around degli Europei parteciperà dunque soltanto Martina Maggio, mercoledì ottima quinta in qualifica (quarto punteggio visto che la russa Vladislava Urazova è esclusa per la regola dei passaporti). La brianzola scenderà in pedana a Basilea per ottenere un risultato di lusso.

