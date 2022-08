Marco Lodadio non parteciperà agli Europei 2022 di ginnastica artistica, che per il settore maschile andranno in scena a Monaco (Germania) dal 17 al 21 agosto. Il romano non figura infatti nella lista degli atleti convocati dal DT Giuseppe Cocciaro per un collegiale di preparazione alla rassegna continentale (a Milano, dal 7 al 14 agosto). Il motivo è da ritrovare in un infortunio in cui il nostro Cavaliere del Castello è incappato qualche giorno fa. L’allievo di Gigi Rocchini, argento agli anelli agli ultimi Mondiali (proprio come nel 2019, dopo il bronzo del 2018), ha accusato un fastidio al bicipite brachiale sinistro, mostrando anche una fasciatura in quella zona sul suo profilo Instagram.

Il 30enne, che ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo 2020, aveva tutte le carte in regola per andare a caccia di una medaglia durante la rassegna continentale, ma purtroppo è stato costretto ad alzare bandiera bianca e a saltare il primo grande appuntamento internazionale della stagione. Marco Lodadio, che si mise al collo l’argento europeo nel 2019, non sarà della partita al pari di Salvatore Maresca, suo collega di attrezzo che si era infortunato durante un riscaldamento in Serie A e che non potrà cercare di replicare il bronzo continentale dello scorso anno, seguito dal bronzo iridato.

Ad

Non vedremo all’opera nemmeno Carlo Macchini, grande specialista alla sbarra che si spera possa essere al top per i Mondiali di metà autunno al pari delle altre due stelle della Nazionale. La punta di diamante dell’Italia agli Europei sarà Nicola Bartolini, Campione del Mondo al corpo libero. Il sardo sarà affiancato da altri quattro atleti, al DT il compito di scegliere tra gli altri elementi chiamati in collegiale: Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Matteo Levantesi, Stefano Patron, Andrea Cingolani. Manca il grande specialista di lusso (attenzione comunque agli anelli e al volteggio di Cingolani, ma anche alle parallele di Levantesi), l’auspicio è di essere comunque protagonisti.

Ginnastica artistica Vanessa Ferrari non sarà agli Europei, quando torna la regina azzurra? 13 ORE FA

Jury Chechi, a 52 anni dà ancora spettacolo alla sbarra

Ginnastica artistica Le qualificazioni degli Europei assegneranno anche le medaglie individuali 02/08/2022 A 10:42