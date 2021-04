Nikita Nagornyy ha confermato agevolmente il pronostico della vigilia e ha dominato il concorso generale individuale agli Europei 2021 di ginnastica artistica. Il russo si è confermato sul trono del Vecchio Continente per quanto riguarda l’all-around, sfoderando tutto il talento sopraffino con cui ci sta deliziando da diverse stagioni. Il Campione del Mondo in carica sul giro completo ha difeso brillantemente il titolo europeo di cui si era impossessato due anni fa a Stettino, ribadendo di essere il miglior ginnasta in circolazione sui sei attrezzi.

Il 24enne, che è Campione del Mondo anche al volteggio e con la squadra, ha totalizzato 88.032 punti: stupendo 14.933 al corpo libero, difesa al cavallo con maniglie (14.133), strepitoso agli anelli (14.466), straripante al volteggio e alle parallele (doppio 15.000), chiusura con 14.500 alla sbarra. Nikita Nagornyy è inevitabilmente il grande favorito in vista delle Olimpiadi di Tokyo, in programma dal 23 luglio all’8 agosto.

La medaglia d’argento finisce al collo dell’altro russo David Belyavskiy. Il Campione d’Europa 2013 sul giro completo, bronzo olimpico alle parallele a Rio 2016, si è rivelato molto solido (85.864) e ha prevalso con un punto esatto di vantaggio sul giovane ucraino Illia Kovtun (83.864). Mastica amaro il turco Ahmet Onder, che cade alla sbarra durante l’ultima rotazione e chiude in quarta posizione (83.598).

Buona prestazione degli italiani. Nicola Bartolini chiude in nona posizione (80.331) nonostante una caduta al cavallo (11.900), distinguendosi al corpo libero (14.500, domani disputerà la Finale di Specialità) e al volteggio (14.466), molto bene anche alle parallele (13.866). Stefano Patron undicesimo con 79.798 punti (eccezionale 14.533 sugli staggi e 14.000 al quadrato, peccato per l’errore alla sbarra dove si è fermato a 10.866).

