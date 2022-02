Vanessa Ferrari si è sottoposta all’intervento chirurgico che aveva annunciato alcuni giorni fa. La ginnasta è finita sotto i ferri per l’eliminazione di una sporgenza ossea che pungeva il tendine del piede sinistro, procurandole dei forti dolori. L’operazione, eseguita dal professor Giacomo Zanon presso la Casa di Cura I Cedri – Habilita a Fara Novarese, è perfettamente riuscita.

La bresciana, argento al corpo libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020, verrà dimessa già nella giornata di domani, tornerà a casa per una settimana di riposo totale e un mese di rigoso stop. Stando ai primi annunci sui tempi di recupero, ci vorranno almeno sei mesi per rivederla in palestra. Si tratta del quarto intervento eseguito a quel piede, ma Vanessa Ferrari non si abbatte e guarda con convinzione al futuro, desiderosa di rimettersi in gioco.

Vanessa Ferrari tornerà probabilmente in azione nel 2023, anche se non si può mai essere certi quando si parla di questa fuoriclasse capace di tornare sempre più forte di prima dopo i tanti infortuni con cui ha dovuto fare i conti nel corso della sua carriera. Sicuramente non sarà in pedana per gli Europei di agosto a Berlino, in autunno sono invece in programma i Mondiali di Liverpool. Il sogno è quella di vederla all’opera alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Tolto il dente, tolto il dolore“. Così ha voluto scherzare la 31enne sui suoi profili social. La Farfalla di Orzinuovi si è rifatta le ali, pronta per continuare a strabiliare. Enrico Casella, suo allenatore e DT della Nazionale, ha dichiarato attraverso i canali federali: “Colpisce la sua forza d’animo e la voglia di continuare. Vanessa è un esempio proprio per la sua determinazione. È ciò che la rende speciale, quella voglia di gareggiare sempre ad altissimo livello e che l’ha portata così in alto”.

