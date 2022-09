L’Italia si era presentata con grandi ambizioni ai Mondiali 2022 di ginnastica ritmica, ma le Farfalle hanno mancato l’assalto al podio a causa di troppi errori commessi nell’esercizio con i tre nastri e le due palle. Le ragazze di Emanuela Maccarani volevano riscattare lo scippo subito tre mesi fa, quando agli Europei vennero letteralmente defraudate di un oro sacrosanto visto che le giurie premiarono immeritatamente Israele da padrona di casa, relegando le azzurre al secondo posto.

Ad

Alessia Maurelli e compagne sono però andate in confusione nell’esercizio misto: nella coreografia che rende omaggio a tutti gli sport olimpici, sono incappate in perdite d’attrezzo e sbavature di vario genere. La giuria è stata impietosa e ha frenato le nostre portacolori a 27.900 (13.000 le difficoltà, 7.950 l’esecuzione). A quel punto il podio si è rivelato impossibile ed è valso a poco l’impeccabile prova fornita con i cinque cerchi (34.150, 16.8 il D Score e 8.7 per l’esecuzione, miglior riscontro di giornata).

Ginnastica artistica Sofia Raffaeli nella storia: è Campionessa del Mondo al cerchio IERI ALLE 19:36

L’Italia conclude al quarto posto con il punteggio complessivo di 62.050. Il podio era lontano oltre un punto, visto che la Spagna si è messa al collo il bronzo con 63.200 (33.450+29.750). L’Italia deve anche rinviare l’appuntamento con la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024: le squadre salite sul podio stasera hanno staccato il biglietto per i Giochi, le Farfalle saranno rimandate ai Mondiali 2023 dove verranno messi in palio altri cinque tagliandi.

La Bulgaria ha trionfato con pieno merito di fronte al proprio pubblico, trionfando per l’undicesima volta nella storia (l’ultima risaliva al 2014). Le Campionesse Olimpiche (ma oggi c’erano in pedana altre ragazze rispetto a Tokyo) si sono imposte con il super punteggio di 66.600 (33.800 con i cinque cerchi, 32.800 nel misto), precedendo Israele (64.650 per le Campionesse d’Europa).

LE FARFALLE CON LA MEDAGLIA N.40, KIPCHOGE LEGGENDARIO

Ginnastica artistica Bartolini, quarto posto con polemica: "Fatto fuori in maniera spudorata" 21/08/2022 ALLE 16:55