Lodadio si opera alla spalla destra: stop per l’argento mondiale

Dal nostro partner OAsport.it

Marco Lodadio si è sottoposto a un intervento chirurgico alla spalla destra nella giornata di ieri. Il vice campione del mondo agli anelli è andato sotto i ferri alla clinica Humanitas di Milano ma il suo morale è al massimo nonostante questo particolare momento. Il romano, argento iridato ed europeo in carica, ha dovuto osservare un periodo di sosta forzata dovuto alla pandemia e poi era tornato in palestra per riprendere la propria attività agonistica prima di questa operazione.

Ora il 28enne dovrà iniziare la riabilitazione per poi riprendere la marcia verso le Olimpiadi di Tokyo, rinviate al prossimo anno, dove è indubbiamente uno dei grandi favoriti per la conquista delle medaglie e per dare l’assalto al titolo a cinque cerchi. Marco Lodadio, che ha anche annunciato di essere in procinto di sposarsi, dovrebbe rientrare poi in pedana in autunno quando sono in programma due tappe di Serie A e i Campionati Italiani Assoluti prima degli Europei a Baku (9-13 dicembre).

