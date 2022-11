Nicola Bartolini non è riuscito a confermarsi sul trono del corpo libero. Il Campione del mondo uscente ha chiuso in quinta posizione a Liverpool, con il punteggio di 14.233 al quadrato (5.9 il D Score, 8.333 l’esecuzione). Il sardo ha confezionato un esercizio di grande spessore tecnico e ha stoppato brillantemente le diagonali acrobatiche che ha proposto, è piaciuto per caparbietà e per continuità di esecuzione, non ha avuto particolari esitazioni ed è stato decisamente continuo. Nel pannello E avrebbe meritato qualcosa di più, ma paga un D Score più basso rispetto ad alcuni avversari.

Un punteggio che non può soddisfare Bartolini non così lontano dalla versione vista dodici mesi fa a Kitakyushu. Dopo la polemica con i giudici dopo il verdetto discutibile emesso a metà agosto agli Europei, anche questa volta il 26enne avrebbe potuto ricevere un riscontro più soddisfacente. Nicola Bartolini si ferma ad appena 33 millesimi dalla medaglia di bronzo finita al collo del giapponese Ryosuke Doi (14.266, con 6.2 come nota di partenza e un decimo di penalità per un’uscita di pedana). L’azzurro ha ottenuto lo stesso punteggio del francese Benjamin Osberger (riserva che ha sostituito il rinunciatario cinese Boheng Zhang), che però lo precede per una migliore esecuzione (8.633).

Ad

Trionfo totale per il britannico Giarnni Regini-Moran che si è distinto per un’acrobatica rimarchevole e che ha oggettivamente meritato il titolo con il punteggio complessivo di 14.533 (8.333 di esecuzione, 6.2 il D Score). Il 24enne non era il favorito della vigilia, ma si è espresso al meglio dopo aver conquistato il bronzo nella gara a squadre. Il giapponese Daiki Hashimoto, Campione Olimpico e del Mondo nel concorso generale, si è dovuto accontentare della medaglia d’argento (14.500, 6.2). Il filippino Carlos Yulo era il più accreditato del lotto, ma è caduto e ha chiuso alla settima posizione alle spalle del sudcoreano Sunghyun Ryu (14.200).

Ginnastica artistica L’Italia accarezza il bronzo ai Mondiali: 4° posto da applausi 02/11/2022 ALLE 23:57

Biles in lacrime in tribunale: "Nessuno ci ha aiutate, nemmeno l'FBI"

Ginnastica artistica Fate, che peccato! Sfuma la medaglia per un punto: pass olimpico rinviato 01/11/2022 ALLE 23:09