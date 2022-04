sfodera tutto il suo talento naturale, sfoggia una tecnica sopraffina,, si destreggia sul castello con grande eleganza, stoppa un’uscita di assoluto spessore eUn trionfo perentorio per ilin occasione dell’ultima tappa del massimo circuito internazionale itinerante ( riservato alle singole specialità ).

(Azerbaijan) dopo il terzo posto conquistato due settimane fa a Il Cairo (Egitto) e ha tuonato in maniera perentoria: in questo fine settimana, l’azzurro era oggettivamente superiore a una concorrenza di assoluto livello, sgretolatasi al cospetto dell’orgoglio di Castellammare di Stabia. Salvatore Maresca, già in testa al termine delle qualifiche, è, venendo premiato dai giudici con un