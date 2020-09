Simone Biles ne ha combinata un’altra delle sue, anche in un anno in cui non ha mai gareggiato (e non lo farà) a causa dell’emergenza sanitaria. La pluri Campionessa del Mondo e Olimpica non conosce davvero limiti, non ha perso tempo durante il lockdown e sta studiando una nuova follia, andando ancora una volta oltre i limiti dell’umano. Stiamo parlando del triplo salto carpio dietro al corpo libero: qualcosa di spaziale e di mai eseguito nella storia, anche perché è sempre sembrato impossibile. Per il momento la statunitense si è limitata a eseguirlo in buca e a pubblicare il video sui suoi canali social, ma sicuramente lo sta perfezionando in modo da poterlo portare alle Olimpiadi del prossimo anno: ha sempre fatto in questo modo, ovvero fase di studio, pubblicazione del tentativo e poi esecuzione definitiva in gara. Forse si andrà oltre la J conferita a un suo elemento ai Mondiali dell’anno scorso?