Lo hanno annunciato con un post sui social: il giocatore di football Jonathan Owens e la ginnasta Simone Biles convoleranno a nozze. Il campione degli Houston Texans non ha lasciato nulla al caso: si è inginocchiato e le ha mostrato l’anello.

“Il sì più facile - ha scritto la 24enne americana - Non vedo l’ora di condividere tutto il resto della mia vita con te. Sei più di quanto abbia sempre sognato. Sposiamoci!”

La giovane atleta sembra aver ritrovato il sorriso dopo la sua battaglia contro diversi problemi psicologici. Plurimedagliata a Rio 2016, Simone Biles si ritirò prima della finale della prova a squadre a Tokyo 2020, rinunciando anche a diverse gare per recuperare la tranquillità di cui aveva bisogno per gareggiare. Sembra essere tornato il sereno per la campionessa americana che ora, chissà, potrebbe tornare a vincere e incrementare il suo palmares: vanta 25 medaglie, di cui 19 d’oro.

