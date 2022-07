anche insignita dal Presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden insieme a Megan Rapinoe (calciatrice ed vincitrice di un Pallone d'Oro) della Medaglia Presidenziale della libertà, una medaglia conferita "a individui che hanno dato un contributo esemplare alla prosperità, ai valori o alla sicurezza degli Stati Uniti, alla pace mondiale o ad altri importanti sforzi sociali, pubblici o privati". Plurmedagliata ai Giochi Olimpici e ai Mondiali di ginnastica artistica, paladina del movimento MeToo nello sport , ex star di "Dancing with the stars" (Ballando con le stelle), protagonista di una campagna a sostegno della salute mentale degli atleti durante Tokyo 2020, ora(calciatrice ed vincitrice di un Pallone d'Oro) della Medaglia Presidenziale della libertà, una medaglia conferita "a individui che hanno dato un contributo esemplare alla prosperità, ai valori o alla sicurezza degli Stati Uniti, alla pace mondiale o ad altri importanti sforzi sociali, pubblici o privati".

Simone Biles, straordinaria ginnasta che si è distinta in palestra e fuori sia per le sue imprese sportive (e ci sono degli elementi ginnici chiamati "biles" perché li ha inventati lei). La conosce tutto il mondo, tutto il mondo sa di quali imprese extraterrestri sia stata capace, lei così coraggiosa da mostrare anche il suo fragile lato umano quando era in difficoltà. Eppure, anche se sembra impossibile, c'è ancora qualcuno che non sa chi sia, o che quantomeno non la riconosce.

È Simone stessa, di ritorno dalla cerimonia con Biden, a raccontare quanto le è accaduto in aereo di ritorno da Washington a casa, in Texas.. Complice la bassa statura della ragazza (è 1,42 m) una hostess non solo non l'ha riconosciuta, ma ha addirittura pensato che fosse una bambina e così, quando Biles è salita sull'aereo, le ha offerto un album da colorare per non annoiarsi in volo. Gentile la risposta di Simone, che non ha voluto mettere in imbarazzo la hostess:

No, grazie, sono a posto. Ho 25 anni.

Come se non bastasse, durante il volo Simone ha chiesto a un'altra hostess qualcosa di alcolico da bere, ma di rimando si è sentita chiedere se avesse l'età legale per bere (che negli USa è di 21 anni). Di nuovo non riconosciuta, però questa volta le è andata meglio:

L'altra assistente di volo mi ha dato un mimosa, quindi siamo salvi.

È nobile come Simone Biles non faccia pesare la sua notorietà e non voglia mettere in imbarazzo chi non la riconosce; per quanto gentili a loro volta, però, facciamo fatica a trovare delle attenuanti per le due hostess.

