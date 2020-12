Marco Lodadio ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano sportivo torinese “Tuttosport: l’azzurro ha parlato della ripresa dopo l’operazione alla spalla e della rincorsa verso Tokyo 2020, a cui arriverà dopo aver conquistato l'argento iridato nel 2019. Ricordiamo che l’Italia sarà assente agli Europei di Mersin.

Così Lodadio sul recupero dall'intervento alla spalla: “Dall’operazione sono molto migliorato, con continui progressi. Non sono ancora al 100%, ma il percorso riabilitativo rispetta i tempi, grazie a tutti coloro che mi hanno seguito. Non ho ancora ripreso il mio esercizio agli anelli. D’accordo con l’allenatore Gigi Rocchini riprenderemo in gennaio. Io fremo dalla voglia di tomare in gara, fin dalla prima tappa dei societari, ma è più probabile che ci sia dalla seconda“.