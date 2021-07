L’Italia sarà rappresentata da Marco Lodadio e Ludovico Edallialle , per quanto concerne la ginnastica artistica maschile. I nomi dei due azzurri erano già noti dai Mondiali 2019, quando Olimpiadi di Tokyo 2021 , per quanto concerne la ginnastica artistica maschile. I nomi dei due azzurri erano già noti dai Mondiali 2019, quando strapparono il pass a cinque cerchi rispettivamente grazie all’argento agli anelli e il buon piazzamento nel concorso generale individuale.

Ludovico Edalli Credit Foto From Official Website

La nostra Nazionale non sarà presente ai Giochi con la squadra, visto che la qualifica è mancata per una manciata di decimi durante l’ultima rassegna iridata. Oggi è arrivata l’ufficialità della convocazione dei nostri portacolori per i Giochi, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. Il sogno di vedere in pedana anche Nicola Bartolini è sfumato in seguito agli sfavorevoli incastri avuti la scorsa settimana in occasione dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di Specialità.

Marco Lodadio andrà a caccia di una medaglia al castello dopo aver vinto argento e bronzo nelle ultime due edizioni dei Mondiali: il romano ha avuto un ultimo anno complicato in seguito a un’operazione, ma è in ripresa e potrebbe davvero essere uno dei pretendenti al podio. Ludovico Edalli, invece, sarà alla sua seconda presenza alle Olimpiadi dopo quella di Rio 2016 e punterà a entrare nella finale all-around. I nostri portacolori sono stati inseriti nella terza e ultima suddivisione, all’interno del gruppo misto 5 che incomincerà la sua avventura proprio agli anelli. I due azzurri partiranno alla volta di Tokyo il prossimo 16 luglio dall’aeroporto di Roma Fiumicino.

Di seguito i convocati dell’Italia di ginnastica artistica maschile per le Olimpiadi di Tokyo 2021. I Campionati Italiani Assoluti, in programma nel weekend del 10-11 luglio al PalaVesuvio di Napoli, rappresenteranno un buon test per i due atleti in vista dell’appuntamento più importante dell’ultimo lustro. Entrambi sono arruolati per l’Aeronautica Militare.

CONVOCATI ITALIA GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE OLIMPIADI TOKYO 2021

INDIVIDUALISTI:

Ludovico Edalli

Marco Lodadio

