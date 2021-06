Italia sfortunatissima nel sorteggio che ha definito suddivisioni e gruppi del turno di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La nostra Nazionale femminile è purtroppo stata inserita nella prima suddivisione e avrà dunque il compito di aprire la lunghissima giornata che definirà le qualificate alle varie finali. Le azzurre (il quartetto della squadra e l’individualista, Vanessa Ferrari o Lara Mori) inizieranno la loro avventura al volteggio, girando insieme al Giappone (partenza alla trave) e a due gruppi misti (il 3 alle parallele e il 6 al corpo libero, entrambi senza potenziali fenomeni).

Pessima notizia per le ragazze del DT Enrico Casella perché storicamente i punteggi in avvio di gara sono più bassi e non è mai facile rompere il ghiaccio in un evento di questa importanza. Servirà una prova di carattere da parte delle nostre portacolori per portare la squadra all’atto conclusivo e per continuare a inseguire le medaglie. Gli appassionati italiani saranno chiamati a una levataccia perché l’Italia scenderà in pedana alle ore 03.00 di domenica 25 luglio (le 10.00 in Giappone).

Vanessa Ferrari agli Europei 2021 Credit Foto Getty Images

Tokyo 2020 Vanessa Ferrari: "Andiamo a scrivere una pagina di storia!" 26/06/2021 A 17:51

Seconda suddivisione davvero da brividi con la Cina (volteggio), la Gran Bretagna (parallele) e la Russia (corpo libero) pronte a scannarsi: i punteggi che scaturiranno da quel gruppo saranno cruciale in ottica passaggio del turno, ce la gusteremo alle ore 04.55 della notte. A orario più umano, invece, lo show degli USA: Simone Biles e compagne sono state inserite nella terza suddivisione insieme all’Olanda e a due gruppi misti, il via alle ore 08.10 subito dal quadrato.

Quarta suddivisione da seguire con attenzione perché Francia (trave) e Canada (volteggio) puntano in alto, ci sarà anche la Spagna nel gruppettino che inizierà la propria fatica alle ore 10.05. Chiusura alle ore 13.20 con la quinta e ultima suddivisione in cui figurano Germania (dagli staggi) e Belgio (dal corpo libero). Di seguito suddivisioni e gruppi nelle qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2021 per quanto riguarda la ginnastica artistica femminile.

Lara Mori durante le qualificazioni alla Coppa del mondo - Baku 2020 Credit Foto Imago

SUDDIVISIONI E GRUPPI QUALIFICAZIONI GINNASTICA FEMMINILE OLIMPIADI 2021

PRIMA SUDDIVISIONE (ore 03.00): Italia (squadra+1 individualista), Gruppo Misto 3, Giappone (squadra+1 individualista), Gruppo Misto 6

SECONDA SUDDIVISIONE (ore 04.55): Cina (squadra+2 individualiste), Gran Bretagna, Gruppo Misto 7, Russia (squadra+2 individualiste)

TERZA SUDDIVISIONE (ore 08.10): Gruppo Misto 8, Olanda, Gruppo Misto 1, USA (squadra+2 individualiste)

QUARTA SUDDIVISIONE (ore 10.05): Canada, Gruppo Misto 4, Francia, Spagna

QUINTA SUDDIVISIONE (ore 13.20): Gruppo Misto 5, Germania, Gruppo Misto 2, Belgio

Gruppo Misto 1: 2 Australia, 2 Romania, 1 Portogallo, 1 Slovacchia

Gruppo Misto 2: 2 Egitto, 2 Brasile, 1 Svezia, 1 Bielorussia

Gruppo Misto 3: 1 Ucraina, 1 Croazia, 1 Cina Taipei, 1 Cuba, 1 Azerbaijan

Gruppo Misto 4: 1 Israele, 1 Svizzera, 1 Uzbekistan, 1 Costa Rica, 1 Malesia

Gruppo Misto 5: 2 Corea del Sud, 1 Norvegia, 1 Messico, 1 Ungheria

Gruppo Misto 6: 1 Argentina, 1 Indonesia, 1 Singapore, 1 Isole Cayman, 1 Repubblica Ceca

Gruppo Misto 7: 2 Sudafrica, 1 Irlanda, 1 Austria, 1 Sri Lanka

Gruppo Misto 8: 1 Giamaica, 1 Perù, 1 Polonia, 1 Cile, 1 Turchia

Foto: Photo LiveMedia/Filippo Tomasi

Vanessa Ferrari leggendaria: ecco l'esercizio che vale Tokyo

Tokyo 2020 Vanessa Ferrari infinita: è qualificata alle Olimpiadi 26/06/2021 A 15:40