Ginnastica artistica

Giochi Olimpici, Kerri Strug: eroina al volteggio con una caviglia ko, oro agli USA

GIOCHI OLIMPICI - Prova di stoicismo per Kerri Strug, che nella prova a squadre sul primo salto del volteggio atterra male e si infortuna a una caviglia. Stoicamente esegue anche il secondo salto, stavolta perfetto, e poi crolla per il dolore e viene portata via a bracca. Questo suo sacrificio vale alla squadra femminile USA l'oro.

00:01:00, un' ora fa