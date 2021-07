L’Italia sarà rappresentata da due azzurre nella finale del concorso generale individuale alle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’obiettivo è stato raggiunto brillantemente da Alice D’Amato e Martina Maggio al termine di un intensissimo turno di qualificazione andato in scena all’Ariake Gymnastics Centre. Un risultato che testimonia ulteriormente la qualità del movimento dell’intero Paese, perché avere due generaliste nell’atto conclusivo a 24 è fatto tutt’altro che scontato e che soltanto le migliori Nazioni al mondo possono vantare.

La 18enne genovese ha concluso al 20esimo posto nell’all-around, col punteggio totale di 54.199: 14.333 al volteggio, 14.233 alle parallele asimmetriche, 12.600 alla trave, 13.033 al corpo libero. La brianzola, che domani spegnerà 20 candeline, si fa uno stupendo regalo di compleanno e stacca il pass col 27esimo posto: punteggio complessivo di 53.566 frutto di 14.100 alla tavola, 13.700 sugli staggi, 13.066 sui 10 cm, 12.700 al quadrato.

Considerando la regola dei passaporti, che prevede massimo due ginnaste dello stesso Paese in una finale, Alice D’Amato ha il 15esimo punteggio di ingresso, Maggio il 21esimo. Le rivedremo in pedana martedì 27 luglio per la finale a squadre e poi giovedì 29 luglio per la finale sul giro completo.

