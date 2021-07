da applausi per l'Italia nella finale a squadre di ginnastica artistica a Tokyo 2020. Vanessa Ferrari, le gemelle Asia e Alice D'Amato e Martina Maggio sfiorano l'ingresso nella leggenda. Oro al ROC, argento Stati Uniti e bronzo a sorpresa alla Gran Bretagna. Deludono Cina e Francia. Gara "pazza" col forfait immediato dell'attesissima Simon Biles, già assurto a caso diplomatico: Fate a un passo dal sogno: quarto postoper l'Italia nella finale a squadre di ginnastica artistica a Tokyo 2020. Vanessa Ferrari, le gemelle Asia e Alice D'Amato e Martina Maggio sfiorano l'ingresso nella leggenda., argento Stati Uniti e bronzo a sorpresa alla Gran Bretagna. Deludono Cina e Francia. Gara "pazza" col forfait immediato dell'attesissima Simon Biles, già assurto a caso diplomatico: infortunio o stress

Simone Biles, l'incredibile errore al volteggio prima del ritiro

Italia sempre in corsa, addirittura terza al giro di boa dopo la seconda rotazione. Fatale forse una sporcatura in uscita di Alice D'Amato alla trave all'ultimo atto della finale azzurra, ma nel complesso il suo esercizio era stato splendido. Coraggio e trance agonistica ad appena 20 anni per la Fata, con tutta la pressione addosso! Miglior prestazione dai Giochi di Amsterdam 1928 per l'Italia! Non fa più notizia ma Vanessa Ferrari aveva incantato ancora al corpo libero (efficace anche al volteggio) sulle note di "Con te Partirò". Il podio è sfuggito solo per 4 decimi, ma questa ha tutti i crismi della vittoria morale. L'Italia non se la dimenticherà facilmente.

VANESSA FERRARI INCANTA SULLE NOTE DI "CON TE PARTIRÒ"

Il podio

La Russia (ROC) fa crollare il dominio degli USA che durava da dieci anni, primo titolo dai tempi dell’Unione Sovietica. Monumentale la Gran Bretagna a prendersi il bronzo sfruttando i troppi passaggi a vuoto di Cina e Francia. Finale equilibrata e divertente, degna del palcoscenico più nobile possibile.

Bocelli a Vanessa Ferrari: "Spero che 'Con te partirò' ti porti fortuna"

