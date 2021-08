A meno di 24 ore di distanza dalla finale di specialità che ha sancito il ritorno in pompa magna di Simone Biles sul podio della trave, spunta un doloroso retroscena: due giorni prima della finale, la zia di Simone Biles è deceduta improvvisamente.

A rivelarlo è stata proprio la ginnasta a stelle e strisce: "Alla fine della fiera, le persone non capiscono cosa stiamo attraversando", ha rivelato al sito ufficiale delle Olimpiadi poco tempo dopo la sua prova; "due giorni fa, mi sono svegliata e mia zia era morta improvvisamente, da lì non è stato più facile essere qui ai Giochi Olimpici".

Quattro giorni dopo il suo ritiro dalla finale a squadre per motivi di salute mentale, questa funesta notizia ha aggravato un peso psicologico che era già di per sè insostenibile per la Biles: dopo la rinuncia della finale a squadre, ha annunciato il forfait anche nelle tre finali di specialità ( volteggio, parallele asimmetriche corpo libero ), salvo poi far ritorno nell'ultima finale disponibile, quella della trave. Con un coraggio da leonessa, Simone è riuscita a strappare un bronzo importantissimo per la sua carriera e la fiducia in se stessa.