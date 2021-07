Dovevano essere i Giochi della caccia al record per Simone Biles, invece rischiano di essere le Olimpiadi in cui la marziana della Ginnastica Artistica lascia il trono per un infortunio.è, infatti, fuori dalla finale a squadre della ginnastica artistica femminile a Tokyo. L’atleta superstar di queste Olimpiadi, ha gareggiato nella prima rotazione al volteggio, segnando un 13.766: il punteggio più basso della sua carriera e poi è stata vista uscire dall'arena in compagnia di un allenatore, molto probabilmente per un problema di tipo fisico. Al suo posto la riserva Jordan Chiles (qui il LIVE della finale in corso ).