all'apice di un percorso di maturazione espressiva e acrobatica che nella storia della ginnastica italiana trova pochi eguali. Lunedì 2 agosto, tutto il mondo della ginnastica artistica - presente, futuro, passato e sepolto - tratterrà il respiro per qualche secondo. Alla finale di corpo libero Vanessa Ferrari ci è arrivata col migliore punteggio (14.166), sull'onda melodica di "Con Te Partirò",

è riuscita a rapire il nostro cuore per un breve tintinnare di secondi, ci ha lasciati col fiato sospeso, forgiandosi nuovamente in quella che è la nostra inesauribile propensione alla meraviglia. La Farfalla di Orzinuovi si è liberata ancora una volta altissima, al di sopra delle aspettative di tutti. Fluttuando sulle note cantate da Andrea Bocelli , ci ha lasciati col fiato sospeso, forgiandosi nuovamente in quella che è la nostra inesauribile propensione alla meraviglia.

Ora, a quasi 31 anni, Vanessa vuole restituirci quella meraviglia su quel quadrato beffardo, l'epicentro da cui la sua carriera si snoderà definitivamente. L'obiettivo, più nitido che mai, è quel podio olimpico inviolato: due quarti posti a Londra e a Rio dopo la delusione di Pechino, due legni con cui ormai Vanessa ha imparato a convivere grazie all'ironia: "4° posto? Sembra ci abbia fatto l'abitudine", ha commentato dopo aver chiuso la parentesi a squadre a ridosso del podio.

Nell'ultimo periodo, Vanessa ci ha abituati a queste dichiarazioni distensive, segno di una profonda consapevolezza psichica e fisica, maturata grazie alle sciagure e ai drammatici infortuni che hanno tentato di flagellarne irrimediabilmente la carriera.

Insomma, Vanessa oggi è più calma che mai: sa che il destino si muoverà con lei, all'unisono; sa che dovrà solo farsi trasportare dal fato, proprio come i nostri occhi si sono fatti trasportare dalle sue movenze fatate per quasi due decenni. La medaglia non è affatto scontata: succederà o non succederà, ad ogni modo l'azzurra consegnerà ai posteri una carriera difficile da eguagliare. L'importante, come sottolinea l'azzurra in questo video inviatoci da Tokyo, è lasciare il Giappone senza rimpianti.

Vanessa Ferrari in finale di corpo libero, quando e dove vederla

La finale di corpo libero che vedrà Vanessa Ferrari impegnata come protagonista inizierà lunedì 2 agosto dalle 10.57 italiane. La finale si terrà all'Olympic Gymnastic Centre di Tokyo. Tutta la ginnastica artistica è disponibile in streaming su Discovery+. Inoltre, Eurosport.it seguirà LIVE l'evento con dirette testuali e video highlights dei momenti più belli.

Il percorso di Vanessa Ferrari alle Olimpiadi

Definirlo burrascoso e conflittuale è dir poco: la bresciana ha preso parte a ben 4 edizioni olimpiche dopo il suoi grandi exploit agli Europei di Volo e ai Mondiali di Aarhus nel 2006. Reduce da due ori pesantissimi collezionati all'età di 15 anni, a Pechino la Ferrari ha mancato l'appuntamento per le finali che contano. L'esordio opaco ai Giochi è stato il preludio di una cupa stagione contrassegnata da infortuni: il fragile tendine d'Achille in particolare, rimarrà un costante attrito con cui la campionessa azzurra dovrà convivere durante tutta la carriera.

Ecco che dal naturale corso agonistico della Ferrari si sono dipanate diverse sfide perpendicolari e concomitanti: la lotta e la convalescenza di natura fisica e mentale, oltre ad un podio di corpo libero sfiorato in due occasioni; a Londra 2012 è capitolata al 4° posto, facendo registrare lo stesso score (14.900) della terza classifcata, Alija Mustafina (Russia).

A Rio 2016 è stata affossata dall'ascesa monumentale di Simone Biles, che ha reclamato un oro mai messo in discussione. Vanessa ha chiuso ancora al 4° posto, con un 14.766 complessivo, fiaccato dai soliti patemi tendinei.

Come ha incantato Tokyo finora

si è qualificata alla finale di corpo libero col punteggio più alto in assoluto, capitalizzando le Fate hanno chiuso a ridosso del podio. Ma a Tokyo 2020, con un'eclatante leggerezza ritrovata, Vanessa Ferrari vuole rompere l'incantesimo che ha imprigionato le Fate per troppo tempo: il 25 luglio, capitalizzando sui primi "twisties " di una Biles irriconoscibile. Nella finale a squadre ha dato tutto quello che aveva, prestando il proprio estro nella prova a corpo libero e nel volteggio. Complice una trave finale insolente e scomoda,

Ma in finale di specialità, ci auguriamo un'altra musica: sulle ali di un coraggio inesauribile, Vanessa proverà a infrangere i bastioni della ginnastica americana, che a causa dell'incognita Biles pare sempre più vulnerabile.

Speranze di medaglia, più il forfait di Biles

Ad ogni modo, avesse partecipato alla finale individuale, Biles avrebbe trovato sul suo percorso una veterana in stato di grazia. Vanessa Ferrari, ironia della sorte, sta attraversando un segmento psicologico clamorosamente positivo. Lo si percepisce non solo dalle sue prestazioni, ma anche dalle sue interviste, che spesso vorticano attorno allo sconfortante chiodo che ha mandato in frantumi la Biles: la gestione della pressione mediatica e delle attese personali, nonchè del carico emotivo e psicologico annesso a questo sport.

A tal proposito, la Ferrari, ha spesso ribadito in questi ultimi giorni la sua linea ascetica: "Biles? Non mi cambia nulla se Simone ci sarà o no. Non voglio pensare agli altri, come feci, sbagliando, in Brasile. Mi ricordo, nel 2016, quanto mi preoccupavo per l’esercizio di Amy Tinkler. E cosa mi ha portato? È arrivata comunque davanti. In questa Olimpiade sono concentrata soltanto su me stessa. D’altra parte siamo tutte li, staccate di un decimo, a volte nemmeno. Si è visto pure nella finale a squadre. Quindi la mia strategia è fare al meglio quello che so fare, niente di più, neppure di meno".

Depurata da tutti i dolori e dalle rinunce della sua carriera, la Ferrari ha imparato col tempo a gestire (che è molto diverso dall'estinguere o dal risolvere) le pressioni concentrate attorno alla sua arte. E' una curva d'apprendimento che si può innescare e alimentare solo grazie all'esperienza. Biles, che durante la sua giovane carriera è stata esposta a pesi e responsabilità esponenzialmente più schiaccianti della Ferrari, sta ancora imparando ad affrontare questo tipo di battaglia. Dopo la maturità artistica ed atletica dunque, qualsiasi ginnasta è chiamato alla maturità mentale. E' la sfida più complicata di tutte, e proprio per questo la Ferrari si affaccia a questa finale con la certezza di una vittoria già acquisita.

Indipendentemente da Biles, la finale della Ferrari presenterà eccezionali insidie: su tutti, la statunitense Jade Carey, che ha sempre battuto la Farfalla di Orzinuovi nelle edizioni mondiali degli ultimi due anni. Senza dimenticare la britannica Jessica Gadirova, campionessa europea in carica. A sostituire la Biles sarà la britannica Jennifer Gadirova (sorella di Jessica), che in qualifica aveva concluso al nono posto ed era prima riserva per questo atto conclusivo.

Insomma, la strada per la medaglia pare tortuosa, ma Vanessa ha raggiunto un picco tale di fiducia da far sembrare qualsiasi sfida alla sua portata. Scenderà in pedana concentrandosi solo su se stessa, sulle sue sensazioni e sulla sua arte, ricercando quella continuità identitaria e melodica capace di legare la sua frastagliata carriera in uno splendido unico.

