Simone Biles ha deciso di ha deciso di non prendere parte alle finali del corpo libero di Tokyo 2021 . La statunitense ha dato forfait a causa dei problemi psico-motori che la attanagliano e che l’avevano già costretta ad alzare bandiera bianca per all-around, volteggio e parallele asimmetriche. La cinque volte Campionessa del Mondo e Campionessa Olimpica di Rio 2016 in questa specialità era la naturale favorita della vigilia per il successo, ma al momento non è nelle condizioni ideali per presentarsi in pedana ed essere protagonista.

La 24enne aveva chiuso il turno di qualificazione al secondo posto, grazie a un esercizio dall’esorbitante D Score di 6.8 ma caratterizzato da diversi errori di esecuzione. La giuria le aveva riconosciuto un complessivo 14.100, punteggio con il quale si è accomodata alle spalle di Vanessa Ferrari per 66 millesimi. L’azzurra andrà a caccia della tanto agognata medaglia a cinque cerchi e ha tutte le carte in regola per riuscirci contro sette avversarie davvero molto temibili: la statunitense Jade Carey, la brasiliana Rebeca Andrade, le russe Angelina Melnikova e Viktoriia Listunova, la britannica Jessica Gadirova, la giapponese Mai Murakaki.

Ne manca una, ovvero l’atleta che sostituirà Simone Biles: chi prenderà il posto della statunitense per la finale al corpo libero delle Olimpiadi di Tokyo 2021? Sarà la britannica Jennifer Gadirova, che in qualifica aveva concluso al nono posto ed era prima riserva per questo atto conclusivo. Si tratta della gemella di Jessica (Campionessa d’Europa di specialità), sulla carta non dovrebbe essere una delle pretendenti alle medaglie.

Ad aprire le danze sarà la russa Viktoriia Listunova (da non sottovalutare), seguita dalla statunitense Jade Carey (terza in eliminatoria, decisamente pericolosa in virtù di un’acrobatica di lusso ma spesso fallosa) e dalla britannica Jessica Gadirova (Campionessa d’Europa in carica). A chiudere la gara saranno invece la brasiliana Rebeca Andrade (quarta in eliminatoria e argento all-around) e la britannica Jennifer Gadirova, che ha preso il posto di Simone Biles (la riserva entra col dorsale di chi rimpiazza, in questo caso è il 2 abbinato all’ultimo ordine di apparizione). Vanessa Ferrari si esibirà per quinta, una posizione d'attacco che potrebbe presentare però anche alcune insidie.

