Larisa Iordache non parteciperà alla Finale alla trave delle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma alle ore 10.50 di oggi (martedì 3 agosto). La romena ha purtroppo accusato dei problemi a una caviglia durante il riscaldamento e dunque ha dovuto rinunciare all’atto conclusivo sui 10 cm, dove andava a caccia di una medaglia da autentica specialista qual è.

Larisa Iordache Credit Foto Eurosport

La 25enne, qualificatasi ai Giochi attraverso l’all-around degli Europei dove ebbe la meglio su Martina Maggio per una manciata di decimi, si era presentata in Giappone in uno stato di forma fisica non ottimale e infatti aveva scelto di prendere parte al turno eliminatorio soltanto sul suo attrezzo prediletto, staccando il biglietto per la finale con il quarto punteggio di ingresso.

Lo scricciolo di Bucarest, però, è stata costretta ad alzare bandiera bianca e dunque non potrà sfidare le cinesi Chenchen Guan e Xijing Tang, le statunitensi Sunisa Lee e Simone Biles, la canadese Ellie Black, la russa Vladislava Urazova e la brasiliana Flavia Saraiva. Il suo posto viene preso dalla giapponese Urara Ashikawa, prima riserva e ora potenziale outsider per il podio.

