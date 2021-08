Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Ginnastica artistica Finali di specialità 09:55-12:43 Live

10:54 - Entrano le protagoniste

L'attesa è finita. Vanessa Ferrari si presenta con il primo punteggio ma sono tutte molto vicine. E' una finale e può succedere di tutto.

10:45 - Olimpiadi e dolori

La bresciana ha preso parte a ben 4 edizioni olimpiche dopo il suoi grandi exploit agli Europei di Volo e ai Mondiali di Aarhus nel 2006. Reduce da due ori pesantissimi collezionati all'età di 15 anni, a Pechino la Ferrari ha mancato l'appuntamento per le finali. A Londra 2012 è capitolata al 4° posto, facendo registrare lo stesso score (14.900) della terza classifcata, Alija Mustafina (Russia). A Rio 2016 ha chiuso ancora al 4° posto, con un 14.766 complessivo, fiaccato dai soliti patemi al tendine d'Achille.

Vanessa Ferrari Credit Foto Getty Images

10:40 - Biles ci sarà martedì 3 agosto (trave)

Intanto, una notizia: torna Simone Biles!

10:35 - Quei quarti posti...

Ora, a quasi 31 anni, Vanessa vuole restituirci quella meraviglia su quel quadrato beffardo, l'epicentro da cui la sua carriera si snoderà definitivamente. L'obiettivo, più nitido che mai, è quel podio olimpico inviolato: due quarti posti a Londra e a Rio dopo la delusione di Pechino, due legni con cui ormai Vanessa ha imparato a convivere grazie all'ironia: "4° posto? Sembra ci abbia fatto l'abitudine", ha commentato dopo aver chiuso la parentesi a squadre a ridosso del podio.

10:30 - Si avvicina il momento

Ad aprire le danze sarà la russa Viktoriia Listunova (da non sottovalutare), seguita dalla statunitense Jade Carey (terza in eliminatoria, decisamente pericolosa in virtù di un’acrobatica di lusso ma spesso non così pulita) e dalla britannica Jessica Gadirova (campionessa d’Europa in carica). A chiudere la gara saranno, invece, la brasiliana Rebeca Andrade (quarta in eliminatoria e argento all-around) e la britannica Jennifer Gadirova, che ha preso il posto di Simone Biles (la riserva entra col dorsale di chi rimpiazza, in questo caso è il 2 abbinato all’ultimo ordine di apparizione). Vanessa Ferrari si esibirà per quinta, una posizione d'attacco che potrebbe presentare però anche alcune insidie.

Vanessa Ferrari, Ginnastica Artistica, Italia, Getty Images Credit Foto Getty Images

10:25 - Le avversarie di Vanessa

Sette avversarie davvero molto temibili: la statunitense Jade Carey, la brasiliana Rebeca Andrade, le russe Angelina Melnikova e Viktoriia Listunova, la britannica Jessica Gadirova, la giapponese Mai Murakaki. Al posto della Biles ci sarà la britannica Jennifer Gadirova, che in qualifica aveva concluso al nono posto ed era prima riserva per questo atto conclusivo. Si tratta della gemella di Jessica (campionessa d’Europa di specialità): sulla carta non dovrebbe essere una delle pretendenti alle medaglie.

10:20 - Simone Biles assente

Simone Biles ha deciso di non prendere parte alle finali del corpo libero di Tokyo 2020. La statunitense ha dato forfait a causa dei problemi psico-motori che la attanagliano e che l’avevano già costretta ad alzare bandiera bianca per all-around, volteggio e parallele asimmetriche. La cinque volte Campionessa del Mondo e Campionessa Olimpica di Rio 2016 in questa specialità era la naturale favorita della vigilia per il successo, ma al momento non è nelle condizioni ideali per presentarsi in pedana ed essere protagonista.

10:15 - 90 secondi da brividi

Novanta secondi di grande sostanza, sostanzialmente ripetuti anche nella finale a squadre (14.100, ma sbavatura in parte artistica e 5.8 come nota di partenza). Quattro diagonali acrobatiche di spessore, parte artistica accattivante e buona espressività mandano in orbita questo esercizio.

10:10 - Il corpo libero di Vanessa

Ma com’è il corpo libero di Vanessa Ferrari? Ripercorriamo quello esibito in qualifica, dove è stata premiata con un notevole 14.166 (5.9 D Score) che le è valso il primo posto in classifica davanti alle statunitensi Simone Biles e Jade Carey. Il suo marchio di fabbrica è lo Tsukahara avvitato in prima diagonale. La prova, costruita insieme a Veronica Calini, prosegue con un doppio teso in seconda linea. Prima parte artistica con enjambè cambio anello, enjambè cambio 360°, lo strug ad anello che porta il suo nome. A seguire Tsukahara, Gogean, doppio giro in presa e giro vela.

10:05 - La stagione della Ferrari

In questa stagione la 30enne ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei subito dopo aver affrontato il virus, poi ha strappato la qualificazione ai Giochi attraverso una schiacciante vittoria in Coppa del Mondo e ora vuole guadagnarsi la magia imperitura. Per l’occasione è stato costruito un esercizio davvero di lusso, sulle note di "Con te partirò", il celebre brano di Andrea Bocelli che ha destato emozione e stupore fin dalle prime prove all’Ariake Gymnastics Centre.

10:00 - Finale corpo libero

Ci siamo! Alle ore 10:57 andrà in scena la finale al corpo libero delle Olimpiadi di Tokyo: l'Italia si aggrappa a Vanessa Ferrari per sognare la tanto agognata medaglia dopo i quarti posti delle ultime due edizioni. La Farfalla di Orzinuovi ha tutte le carte in regola per puntare al podio a Cinque Cerchi e per regalarsi quella meritata consacrazione sportiva in una carriera da numero 1.

