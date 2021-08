Altro ritiro per Simone Biles in questi Giochi Olimpici. Laha infatti deciso di- esercizio in cui sarà impegnata Vanessa Ferrari - ed è, in programma per il 3 agosto alle ore 10:50 italiane. Salgono così a quattro le rinunce a finali individuali, dopo che la Biles aveva già cancellato la sua presenza da volteggio e parallele asimmetriche. Prosegue così il complicato momento della statunitense, la quale ha dichiarato di aver sofferto di "twisties” , ossiache causano la perdita dell’orientamento durante l’esecuzione di alcuni esercizi. Tali indecisioni e incertezze potrebbero causare anche infortuni, stante la difficoltà degli esercizi che l'atleta ha sempre effetuato.