Xueying Zhu ha vinto la medaglia d’oro nel trampolino elastico alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La cinese ha trionfato a sorpresa all’Ariake Gymnastics Centre, visto che non era tra le più quotate della vigilia: il suo miglior risultato in carriera era l’argento dei Mondiali 2018, ma nelle ultime stagioni aveva faticato a esprimersi al meglio. Oggi l’asiatica si è letteralmente superata e ha trionfato con 56.635, precedendo la connazionale Lingling Liu (56.350). A completare il podio è stata la britannica Byrony Page (55.735).

Questa volta non riesce la magia all’eterna canadese Rosannagh MacLennan, l’icona di questo sport che fa parte della famiglia della ginnastica. La Campionessa del Mondo di Londra 2012 e Rio 2016 cede lo scettro, chiudendo in quarta posizione (55.460) davanti alla giapponese Megu Uyama (54.655). I padroni di casa speravano di festeggiare con Hikaru Mori, ma la Campionessa del Mondo è stata clamorosamente eliminata in qualifica: 13° posto a causa di un gravissimo errore nel secondo esercizio.

Tokyo 2020 La ginnastica artistica a Tokyo 2020: gare, qualificati, calendario 08/07/2021 A 07:26

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

Tokyo 2020 Adriano conforta Simone Biles: "So esattamente cosa ti succede" 21 ORE FA