Conto alla rovescia per Vanessa Ferrari in vista della Finale al corpo libero delle Olimpiadi . Mancano meno di tre giorni all’appuntamento con la storia:e la Farfalla di Orzinuovi andrà a caccia della medaglia a cinque cerchi. Un traguardo che sarebbe ampiamente meritato per la 30enne, reduce dagli amarissimi quarti posti di Londra 2012 e Rio 2016, sempre al quadrato e sempre beffatta o per un cavillo regolamentare o per una manciata di centesimi.