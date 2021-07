Simone Biles è sempre più unica. Non è soltanto la ginnasta più forte e vincente di tutti i tempi, non è soltanto la rivoluzionaria ragazza in grado di inventare elementi acrobatici impossibili, non è soltanto la fuoriclasse in grado di mettersi al collo cinque medaglie d’oro ai Mondiali 2019 e di conquistare quattro titoli alle Olimpiadi di Rio 2016. La 24enne è un portento anche a livello mediatico, va oltre la classica icona sportiva ed è conosciuta anche dai non appassionati di ginnastica artistica. La statunitense potrebbe diventare la Reginetta dei Giochi di Tokyo 2021 e alla vigilia delle gare è diventata la prima sportiva ad avere la sua emoji su Twitter. A farlo sapere è stato lo stesso social network.

L’emoji, il classico pittogramma usato sui social network e sui cellulari, rappresenta una capra che indossa un body e ha una medaglia d’oro al collo. Evidente il richiamo al titolo di GOAT (che significa capra in inglese ed è l’acronimo di Greatest of all time, la più grande di tutti i tempi). Va ricordato che Simone Biles ha iniziato a gareggiare con un body adornato proprio con una testa di capra sul fianco e ha sempre spiegato di volere ispirare i più piccoli: “Spero che i bambini che guardano non si vergognino più di essere bravi in qualcosa“.

Tokyo 2020 Vanessa Ferrari guida un'Italia tonica nella prova podio 17 ORE FA

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi.

Alla scoperta dell'Ariake Gymnastic Centre: il regno della ginnastica

Tokyo 2020 Vanessa Ferrari accusata di razzismo, ma la frase non è sua! IERI A 21:01