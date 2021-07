Giorgia Villa non ci sarà alle Olimpiadi di Tokyo. La 18enne di Ponte San Pietro, leader della Fate, è costretta al forfait a soli sei giorni dalla partenza per il Giappone a causa dell'infortunio alla caviglia sinistra patito ai campionati italiani del 10 luglio. Un trauma distorsivo rimediato proprio nell'ultima diagonale al corpo libero, una beffa atroce che si consuma sul più bello. Queste le parole del Direttore Tecnico GAF Enrico Casella: "Ha sentito un dolore sullo stacco della rondata flic flac doppio salto raccolto dell’ultima diagonale acrobatica. La risonanza ha parlato chiaro e ci ha tolto le ultime speranze di recupero. Adesso faremo una visita con il prof. Zattoni per programmare il suo completo recupero in vista dei Mondiali di Kitakyūshū, ad ottobre". La squadra femminile di ginnastica artistica perde la sua colonna:non ci sarà alle Olimpiadi di Tokyo. La 18enne di Ponte San Pietro, leader della Fate, è costretta al forfait a soli sei giorni dalla partenza per il Giappone a causa dell'infortunio alla caviglia sinistra patito ai campionati italiani del 10 luglio. Un trauma distorsivo rimediato proprio nell'ultima diagonale al corpo libero, una beffa atroce che si consuma sul più bello. Queste le parole del Direttore Tecnico GAF Enrico Casella: "Ha sentito un dolore sullo stacco della rondata flic flac doppio salto raccolto dell’ultima diagonale acrobatica. La risonanza ha parlato chiaro e ci ha tolto le ultime speranze di recupero. Adesso faremo una visita con il prof. Zattoni per programmare il suo completo recupero in vista dei Mondiali di Kitakyūshū, ad ottobre".

Vanessa Ferrari leggendaria: ecco l'esercizio che vale Tokyo

Al posto di Villa, insieme a Martina Maggio e alle gemelle Asia e Alice D’Amato, entrerà in squadra Vanessa Ferrari. La cinque volte medagliata mondiale cede a sua volta il pass conquistato nel corpo libero alla seconda classificata del torneo di Doha, Lara Mori. E proprio quest'ultima ha parlato della sua convocazione in extremis: "Non potevo immaginare regalo più bello. Una vigilia di compleanno meravigliosa che vivrò in maniera speciale insieme a Martina Maggio, nata il mio stesso giorno. Ci tengo a dire però che non era questo il modo in cui volevo essere scelta, mi dispiace tantissimo, infatti, per la Villa. Ci alleniamo tutte per lo stesso motivo, e vederlo sfumare proprio all’ultimo è una sensazione orribile. Ci sono passata e quindi posso dirle, non mollare Giorgia, mancano solo tre anni, in fondo, alle prossime Olimpiadi, sei giovane e avrai modo e tempo di tornare più forte di prima. In questo Vanessa è un esempio per noi tutte".

