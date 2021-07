Vanessa Ferrari ha eseguito uno splendido esercizio al corpo libero durante le qualificazioni delle Olimpiadi di Tokyo 2020, ottenendo il miglior punteggio in assoluto (14.166) e chiudendo al primo posto in classifica generale. La bresciana si presenterà davanti a tutti nella Finale di Specialità in programma lunedì 2 agosto, la Farfalla di Orzinuovi andrà a caccia della tanto agognata medaglia a cinque cerchi inseguita per una vita intera e ha tutte le carte in regola per poter salire sul podio. La 30enne affronterà sette avversarie di primissimo piano in un atto conclusivo che si preannuncia decisamente equilibrato e incerto. Il punto di domanda più grande riguarda la presenza o meno di Simone Biles, la quale ha rinunciato alla finale all-around e sta decidendo sulle prossime prove. Chiaramente la statunitense al top diventerebbe la grande favorita e sarebbe un'avversaria temibile, anche se al momento ha altri problemi a cui pensare.

come traspare dalle dichiarazioni che aveva rilasciato attraverso i canali federali dopo il quarto posto conquistato nella gara a squadre: "Sinceramente non so cosa abbia Simone. Non è mai una bella notizia se un’atleta si infortuna. Io gareggio per me stessa. In pedana lotto sempre contro di me, non contro gli altri. Il 2 agosto voglio far bene per me stessa, indipendentemente da chi dovrò battere". Vanessa Ferrari non si vuole focalizzare né sulla 24enne di Columbus né sulla altre rivali,

VANESSA FERRARI INCANTA SULLE NOTE DI "CON TE PARTIRÒ"

