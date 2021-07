Le Olimpiadi di Tokyo 2021 si disputeranno da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. La ginnastica artistica sarà grande protagonista ai Giochi occupando il suo posto di sport di classe A e assegnerà ben 14 titoli (6 femminili, 8 maschili). Il programma è completo per quanto riguarda la Polvere di Magnesio con gare a squadre, concorsi generali individuali, finali di specialità. Si preannuncia grande spettacolo con le migliori atlete del pianeta pronte a darsi battaglia per la conquista delle ambite medaglie a cinque cerchi.

La grande stlela della competizione sarà Simone Biles, la fuoriclasse indiscussa di questa disciplina che andrà a caccia di ben cinque medaglie d’oro. Da non perdere anche le altre statunitensi Sunisa Lee, Jordan Chiles, Grace McCallum, Jade Carey, MyKayla Skinner. La Russia può fare affidamento sulle fortissime giovani Viktoria Listunova e Vladislava Urazova, supportate dalla capitana Angelina Melnikova. La Cina ha una squadra tutta giovane da scoprire, la Gran Bretagna ha pescato bene con le gemelle Jessica e Jennifer Gadirova, la Francia si appoggia a Melanie de Jesus dos Santos, l’Olanda conta sulle gemelle Sanne e Lieke Wevers, il Belgio è guidato da Nina Derwael.

L’Italia spera di qualificarsi alla finale a squadre e punta a una medaglia con Vanessa Ferrari. La bresciana completa il quartetto con Asia D’Amato, Alice D’Amato, Martina Maggio dopo aver sostituito l’infortunata Giorgia Villa. Ci sarà anche Lara Mori come individualista. Giappone non fortissimo capitanato da Mai Murakami, Germania con le solite veterane Ellie Seitz e Kim Bui. Da segnalare l’infinita Oksana Chusovitina, alla sua ottava Olimpiade. I posti a disposizione erano 98: 12 squadre da 4 elementi ciascuna e 50 pass individuali, assegnati nel corso di tre lunghissimi anni di qualificazione. Di seguito tutte le convocate di tutte le Nazionali di ginnastica artistica per le Olimpiadi di Tokyo 2021.

CONVOCATE GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE ALLE OLIMPIADI TOKYO 2021

SQUADRE:

USA (Simone Biles, Jordan Chiles, Sunisa Lee, Grace McCallum)

Russia (Viktoria Listunova, Angelina Melnikova, Vladislava Urazova, Elena Gerasimova)

Cina (Lu Yufei, Ou Yushan, Tang Xijing, Zhang Jin)

Francia (Marine Boyer, Melanie de Jesus dos Santos, Aline Friess, Carolann Heduit)

Canada (Ellie Black, Brooklyn Moors, Shallon Olsen, Ava Stewart)

Olanda (Vera van Pol, Eythora Thorsdottir, Lieke Wevers, Sanne Wevers)

Gran Bretagna (Jennifer Gadirova, Jessica Gadirova, Alice Kinsella, Amelie Morgan)

Italia (Alice D’Amato, Asia D’Amato, Vanessa Ferrari, Martina Maggio)

Germania (Kim Bui, Pauline Schaefer, Elisabeth Seitz, Sarah Voss)

Belgio (Maellyse Brassart, Nina Derwael, Lisa Vaelen, Jutta Verkest)

Giappone (Hitomi Hatakeda, Yuna Hiraiwa, Mai Murakami, Aiko Sugihara)

Spagna (Laura Bechdejù, Marina Gonzalez, Alba Petisco, Roxana Popa)

INDIVIDUALISTE:

Flavia Saraiva (Brasile)

Giulia Steingruber (Svizzera)

Georgia Godwin (Australia)

Diana Varinska (Ucraina)

Yunseo Lee (Corea del Sud)

Zsofia Kovacs (Ungheria)

Martina Dominici (Argentina)

Alexa Moreno (Messico)

Danusia Francis (Giamaica)

Aneta Holasova (Repubblica Ceca)

Marcia Vidiaux (Cuba)

Maria Holbura (Romania)

Elisa Haemmerle (Austria)

Anastasiya Alistratava (Bielorussia)

Farah Ann Abdul Hadi (Malesia)

Mandy Mohamed (Egitto)

Nazli Savranbasi (Turchia)

Barbora Mokosova (Slovacchia)

Filipa Martins (Portogallo)

Seojeong Yeo (Corea del Sud)

Megan Ryan (Irlanda)

Ana Derek (Croazia)

Caitlin Rooskrantz (Sudafrica)

Jonna Adlerteg (Svezia)

Gabriela Janik (Polonia)

Simona Castro (Cile)

Lihie Raz (Israele)

Julie Erichsen (Norvegia)

Ariana Orrego (Perù)

Oksana Chusovitina (Uzbekistan)

Hua-Tien Ting (Cina Taipei)

Marina Nekrasova (Azerbaijan)

Sze En Tan (Singapore)

Jade Carey (USA)

Yilin Fan (Cina)

Urara Ashikawa (Giappone,)

Lara Mori (Italia)

MyKayla Skinner (USA)

Guan Chenchen (Cina)

Lilia Akahimova (Russia)

Anastasia Iliankova (Russia)

Larisa Iordache (Romania)

Rebeca Andrade (Brasile)

Luciana Alvarado (Costa Rica)

Zeina Ibrahim (Egitto)

Naveen Daries (Sudafrica)

Emily Whitehead (Australia)

Milka Gehani Elpitiya Badalge Dona (Sri Lanka)

Pranati Nayak (Indonesia)

Raegan Rutty (Isole Cayman)

