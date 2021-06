Ginnastica artistica

Tokyo 2020: Nadia Comaneci e il primo esercizio perfetto della storia a Montreal

TOKYO 2020 - Guardando indietro ai grandi momenti della storia olimpica ce ne sono pochi più importanti di Nadia Comaneci, che nel 1976 a Montreal ha messo a segno il primo esercizio perfetto della storia.

00:05:17, un' ora fa