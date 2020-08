Dal nostro partner OAsport.it

Anna Basta ha deciso di ritirarsi. La 19enne, titolare della Nazionale Italiana di ginnastica ritmica, ha appeso il body al chiodo. La bolognese, punto di riferimento delle Farfalle, non scenderà più in pedana e non proseguirà la rincorsa verso le Olimpiadi di Tokyo, rinviate al prossimo anno a causa della pandemia. La ragazza della Polisportiva Pontevecchio ha optato per terminare la sua attività agonistica per motivi personali, dopo ben quattro anni di intensa attività internazionale con la formazione guidata da Emanuela Maccarani.

Anna Basta ha vinto l’oro con i 5 cerchi ai Mondiali di Pesaro 2017, ha collezionato tre podi agli Europei di Guadalajara 2018, ha conquistato l’argento nell’all-around ai Mondiali di Sòfia 2018 con tanto di qualificazione ai Giochi, oltre al bronzo con i 3 cerchi/4 clavette ai Mondiali 2019. Ora la ginnasta si dedicherà al Gruppo Sportivo dell’Aeronautica Militare, il suo ritiro è stato formalmente accettato da Gherardo Tecchi. Il Presidente della Federginnatica l’ha ringraziata “per il prezioso contributo che hai portato, con il tuo impegno e la tua dedizione, alla valorizzazione della Ritmica in ambito nazionale ed internazionale”.

Ginnastica ritmica Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri volano a Tokyo 2020! 20/09/2019 A 17:51

Le Farfalle proseguono invece la loro attività post-pandemia. Le azzurre sono tornate ad allenarsi a Desio da ormai tre mesi, ora sono però impegnate a Follonica (in provincia di Grosseto) per il consueto periodo estivo di preparazione. Sono presenti la capitana Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Letizia Cicconcelli, Martina Santandrea, Alessia Russo, Daniela Mogurean, Laura Paris, Nina Corradini, Talisa Torretti. Si dovrà individuare la sostituta di Anna Basta. Prossimi appuntamenti? Due tappe di Serie A e i Campionati Italiani Assoluti tra settembre e ottobre, poi gli Europei a Kiev (Ucraina) dal 26 al 29 novembre.

stefano.villa@oasport.it

Ginnastica ritmica Milena Baldassarri, alla ricerca della perfezione per un sogno a cinque cerchi 16/10/2019 A 10:57