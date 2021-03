Fabriano non ci sta e dopo, il secondo posto della prima prova, torna, a Desio, sul gradino più alto del podio. Non solo, dopo due prove la squadra capitanata da Milena Baldassarri è in testa alla classifica generale. Con 92.700 punti, ottenuti nella gara che si p svolta al Pala Banco Desio, il team marchigiano allenato da Kristina Ghiurova e Julieta Cantaluppi si posiziona in vetta alla classifica davanti alla squadra di casa, la San Giorgio ’79, seconda con 81.550, e all’Udinese, terza a quota 79.650.

Dopo due gare, Fabriano in testa con 175.550 punti, inseguita dalla San Giorgio con 167.650 e dall’Udinese con 154.350.

Ginnastica ritmica NAPOLI, SERIE A1: VINCE SAN GIORGIO ’79; IN A2 1a AUXILIUM 21/02/2021 A 17:42

A2: vince Varese

In A2 vittoria per la Polisportiva Varese con 74.150 punti, davanti alla Moderna Legnano con 73.050 e alla Pontevecchio Bologna, terza a quota 71.750. La classifica di campionato di regular season, infatti, vede in testa Varese con 150.200 punti, a otto lunghezze dalle atlete dell’Auxilium (142.150). Provvisoriamente in terza posizione la Club Giardino di Carpi con il complessivo di 140.550.

Il campionato dei piccoli attrezzi proseguirà con la terza tappa in scena a Fabriano nel weekend del 20 e 21 marzo, per concludersi con la Final Six di Torino, in programma il 24 aprile.

di Ilaria Brugnotti

