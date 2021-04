Gran finale al Pala Gianni Asti di Torino con la Final Six del Campionato Nazionale di Serie A di ginnastica ritmica, organizzato dalla società Eurogymnica Torino.

Per il quinto anno consecutivo la società Ginnastica Fabriano è la squadra Campione d’Italia e si aggiudica con 10 punti il Trofeo San Carlo Veggy Good. Seconde a pari merito la San Giorgio ’79 Desio e l’ASU Udinese con 7 punti ciascuna.

Seguono al quarto posto pari merito la Iris Giovinazzo e la Forza e Coraggio Milano, e in sesta posizione l’Armonia d’Abruzzo.

Le ginnaste, sorprese sul podio da una pioggia di coriandoli scintillanti, sono state premiate dal Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia, Gherardo Tecchi, dalla Sindaca della Città di Torino, Chiara Appendino, dall’Assessore allo sport della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca e da Luca Nurchi, Presidente di Eurogymnica.

Una competizione spettacolare ed entusiasmante, che non ha certo deluso le aspettative dei tanti appassionati di questa disciplina che hanno potuto seguire l’evento in diretta televisiva su Canale 9 ed Eurosport 2. Ad impreziosire la giornata sono state poi le esibizioni della Squadra Nazionale senior, guidata dalla DTN Emanuela Maccarani, e della squadra junior, allenata da Julieta Cantaluppi e Laura Zacchilli, che hanno emozionato e fatto sognare atlete, addetti ai lavori e volontari presenti in numero ristretto al Pala Gianni Asti, nel completo rispetto delle norme anti-covid.

Play off A2: promozione per Auxilium

Nei play off della Serie A2, vittoria per Auxilium Genova che conquista, così, l’ultimo posto disponibile nel Campionato di Serie A1 del prossimo anno.

(Testo di Licia Cabrini per GinnasticaRitmicaItaliana)

