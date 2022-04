nazionali di ginnastica ritmica di Italia e Francia sfidarsi nelle prove Senior individuali e di squadra e nel Team Junior. In un Paladesio gremito di pubblico, si è svolta ieri sera l’ottava edizione del “Torneo Città di Desio”, bilaterale che ha visto lee di squadra e nel Team Junior.

Gara a Squadre Senior: Italia prima e terza classificata

L’occasione è stata propizia per ammirare i nuovi esercizi delle Farfalle (che per quest’anno prevedono un esercizio con 3 nastri e 2 palle e un secondo con i 5 cerchi) valutati per la prima volta davanti a una giuria internazionale.

Una prima uscita che seppur con qualche errore ha visto l’Italia conquistare degli ottimi punteggi sia con la prima squadra (32.750 con palla e nastro, 32.400 con i cerchi) che con la seconda (26.150 a palla e nastro, 29.450 con i cerchi), salite rispettivamente sul primo e terzo gradino del podio con i totali di 65.150 e 55.600.

Buona prova anche per la delegazione della Francia che con il totale di 56.100 (27.200 nel misto e 28.900 con i cerchi) è giunta sul secondo gradino del podio.

Gara individuale Senior: vince Sofia Raffaeli

Dopo le belle prestazioni in Serie A e nella World Cup di Palaio Faliro, Sofia Raffaeli continua a raccogliere soddisfazioni: l’agente del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, nonostante alcuni errori nelle routine a palla e clavette, conquista l’oro nel concorso generale con un totale sui quattro esercizi di 135.800 (36.500 al cerchio, 32.450 alla palla, 33.200 alle clavette, 33.650 al nastro), dividendo il podio con la Campionessa Italiana Assoluta uscente e compagna di team Milena Baldassarri, seconda con 124.650, e la francese Hélène Karbanov, terza con 121.800.

Completano la classifica Eleonora Tagliabue (4°, 119.850), Lily Ramonatxo (5°, 118.100), Viola Sella (6°, 116.950), Nicole Tammaro (7°, 109.600), Sofia Maffeis (8°, 109.450) e Alexandra Agiurgiuculese (9°, 56.450), quest’ultima in gara su due attrezzi.

Team Competition Junior: prestazioni per team d’oro e d’argento

Importante anche la gara Junior, i cui punteggi complessivi sono stati determinati dalla somma dei quattro risultati per Team, con i quattro esercizi affidati a due ginnaste.

Oro per Tara Dragas e Giorgia Galli, che si piazzano in cima al podio con il totale di 112.800 (30.000 al cerchio e 28.550 al nastro per Tara e 27.850 alla palla, 26.400 alle clavette per Giorgia), mentre l’argento va ad Alice Taglietti e Isabelle Tavano che ottengono 106.350 (24.950 al cerchio e 27.650 alla palla per Alice, 26.200 alle clavette e 27.550 al nastro per Isabelle).

Chiude la classifica la francese Margot Tran, che conclude il suo torneo con il totale complessivo di 105.750, conquistando il bronzo.

