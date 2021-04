Ginnastica ritmica

Ginnastica Ritmica, Le Farfalle azzurre si esibiscono a Torino: che spettacolo!

GINNASTICA RITMICA - Le 10 rappresentanti del team azzurro di Ginnastica regalano una fantastica esibizione in occasione delle Final Six del Campionato Italiano di ritmica a Torino. Sono loro che porteranno alto il Tricolore ai Giochi Olimpici e ai Campionati Mondiali in Giappone.

00:03:53, 18 minuti fa