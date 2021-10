Le Farfalle non si sono saziate del trionfo ottenuto ieri nel concorso generale e hanno voluto chiudere in bellezza la tappa della World Challenge Cup di ginnastica ritmica andata in scena a Cluj-Napoca (Romania). L’Italia, capace di conquistare la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, si è replicata nelle Finali di Specialità, vincendo a mani basse le due gare: 47.650 con le cinque palle (davanti a Germania e Francia, rispettivamente ferme a 40.450 e 35.250), 45.600 con i tre cerchi e quattro clavette (precedendo Germania con 40.800 e Finlandia con 36.000).

Un bel fine settimane per le azzurre, che si possono così presentare con ottimismo ai Mondiali, in programma a Kitakyushu (Giappone) dal 27 al 31 ottobre. In quell’occasione, però, Alessia Maurelli e compagne dovranno fronteggiare tutte le più grandi rivali internazionali, assenti a Cluj-Napoca: Bulgaria, Russia, Bielorussia, Ucraina, Giappone, Azerbaijan e tante altre.

A livello individuale, invece, Milena Baldassari è seconda al nastro (23.750) dopo il secondo posto di ieri sul giro completo. Alexandra Agiurgiuculese, settima nell’all-around, è invece terza alla palla (24.700) e al nastro (23.150). La bulgara Boryana Kaleyn, che ieri aveva vinto il concorso generale individuale, si è imposta su tutti gli attrezzi (26.650 al cerchio, 27.800 alla palla, 26.750 con le clavette, 24.200 col nastro).

