L’Italia si consola dopo il torto subito nel concorso generale agli Europei 2022 di ginnastica ritmica. Le Farfalle hanno conquistato la medaglia d’oro nella Finale di Specialità con i cinque cerchi: sabato avevano sfiorato il titolo nell’all-around (l’unica prova inserita nel programma delle Olimpiadi), derubate da una giuria che ha premiato in maniera insensata le padrone di casa di Israele.

Oggi le ragazze di Emanuela Maccarani hanno eseguito un esercizio impeccabile sulle note di “They don’t care about Us” di Michael Jackson e sono riuscite a guadagnarsi il gradino più alto del podio in questa gara che non è prevista ai Giochi. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea, Daniela Mogurean, Laura Paris sono state premiate col punteggio complessivo di 36.650 (19.000 per le difficoltà, 8.600 per l’esecuzione, 9.050 per la nota A) e sono così riuscite a prevalere su Israele (36.450). Oggi le padrone di casa non hanno ricevuto l’aiutino immeritato come invece accaduto sul giro completo.

Si tratta del terzo oro della storia nella specialità con una sola tipologia di attrezzi dopo l’apoteosi casalinga di Torino nel 2008 e il sigillo di Guadalajara nel 2018. La nostra Nazionale prova così a lenire l’amarezza per quanto successo ieri e fa suonare l’Inno di Mameli, lanciandosi verso l’altra Finale di Specialità con nastri e palle. A completare il podio è stato l’Azerbaijan (34.750), soltanto quarta la Bulgaria (33.700).

Oro anche nell’esercizio misto

La capitana Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea, Daniela Mogurean, Laura Paris si sono ampiamente distinte sulle note di Mercy in Darkness” di Two Steps From Hell & Thomas Bergersen, interpretando sontuosamente l’omaggio agli sport olimpici, dipingendo quadri di rara bellezza e capaci di toccare il cuore. Le ragazze di Emanuela Maccarani si sono meritate questa consolazione parziale.

L’Italia ha surclassato la Spagna (31.950) e l’Azerbaijan (31.900), mentre Israele si è fermato al quarto posto (31.100) dopo che ieri aveva ricevuto un enorme aiuto nel concorso generale per battere in maniera immeritata le Farfalle. Si tratta del primo titolo continentale nell’esercizio misto nella storia del Bel Paese, che era stato secondo in quattro occasioni nella specialità che prevede l’utilizzo di due tipologie differenti di attrezzi (2006, 2008, 2010, 2018).

