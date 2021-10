Ai Mondiali 2021 di ginnastica ritmica sono andate in scena le ultime due Finali di Specialità riservate alle individualiste (ricordiamo che si tratta di prove non olimpiche, ai Giochi è in programma soltanto il concorso generale). Le ragazze torneranno in pedana a Kitakyushu (Giappone) tra due giorni per la disputa della finale all-around, mentre domani toccherà alle squadre (Farfalle comprese).

Alla russa Dina Averina non è riuscito il magico poker d’oro. Dopo aver vinto palla e cerchio nella giornata di ieri, oggi la 23enne ha incominciato benissimo imponendosi alle clavette per la quarta volta consecutiva in ambito iridato (27.100). Al nastro, però, si è dovuta accontentare della medaglia d’argento per appena mezzo decimo di distacco nei confronti della bielorussa Alina Harnasko (23.950 contro 23.900), che sale così sul gradino più alto del podio per la prima volta in carriera.

Purtroppo non ci sono state soddisfazioni per l’Italia dopo la medaglia di bronzo conquistata ieri da Sofia Raffaeli col cerchio. Milena Baldassarri ha preso parte alla terza finale nel giro di ventiquattro ore: dopo aver ben figurato con il cerchio e con la palla, la 20enne romagnola ha eseguito un buon esercizio con le clavette e ha concluso in sesta posizione (26.000). Alexandra Agiurgiuculese ha purtroppo perso il nastro nelle battute finali della sua prova e si è dovuta accontentare della sesta piazza (21.500). Le altre medaglie di giornata: alle clavette argento per la russa Arina Averina (26.750) e bronzo per la bielorussa Anastasiia Salos (26.400); al nastro bronzo per Arina Averina (23.450).

