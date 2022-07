Sofia Raffaeli ha conquistato una doppia medaglia d’argento ai World Games 2022, competizione multisportiva riservata agli sport che non sono presenti alle Olimpiadi. La ginnastica ritmica figura nel programma a cinque cerchi, ma soltanto con il concorso generale individuale, e dunque a Birmingham (Alabama, USA) si sono disputate le Finali di Specialità.

secondo gradino del podio con il cerchio e la palla. Si sperava in un'apoteosi dorata da parte della 18enne marchigiana, che un mese fa si impose con il cerchio e fu seconda con la palla agli Europei, ma oggi la concorrenza si è rilevata di altissimo spessore. La vincitrice dell'ultima Coppa del Mondo all-around ha totalizzato 33.550 con la palla e 34.350 con il cerchio, dovendosi inchinare nel primo caso al cospetto dell'israeliana Daria Atamanov (34.900 per la fresca Campionessa d'Europa sul giro completo) e nel secondo caso alla quotatissima bulgara Boryana Kaleyn (34.400). L'azzurra ha illuminato con i singoli attrezzi, salendo così sul

Si tratta di un bel risultato per la Formica Atomica, ormai sempre più convincente sulle pedane internazionali e in pieno trampolino di lancio verso le Olimpiadi di Parigi 2024. Sofia Raffaeli tornerà in pedana tra poche ore per cimentarsi con nastro e clavette, andando a caccia di nuove medaglie. Per la cronaca doppio bronzo all’ungherese Fanni Pigniczki (33.650 con il cerchio e 32.550 con la palla), mentre Milena Baldassarri si è fermata in quarta posizione con la palla (31.450).

