Sofia Raffaeli ha chiuso in bellezza la prima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica andata in scena ad Atene (Grecia). L’azzurra aveva vinto il concorso generale nella giornata di sabato (prima italiana a riuscirci nella storia) e domenica è salita sul podio per ben tre volte nelle Finali di Specialità.

La 18enne ha trionfato per la prima volta nell’all-around del massimo circuito itinerante, battendo le israeliane Daria Atamanov (120.650) e Michelle Segal (116.650). Mai un’italiana aveva trionfato sui quattro attrezzi in questa competizione. La nostra portacolori, alla prima uscita internazionale della stagione (tra l’altro col nuovo Codice dei Punteggi), si conferma ai massimi livelli internazionali, dopo aver già conquistato una medaglia di specialità agli ultimi Mondiali.

Raffaeli, bronzo al cerchio ai Mondiali 2021, inizia nel miglior modo possibile il cammino verso le Olimpiadi di Parigi 2024. La marchigiana torna a casa con un bel bottino al termine di un weekend caratterizzato dall’assenze delle nostre Farfalle nella gara a squadre, ma chiaramente anche da quella di russe e bielorusse (escluse a causa del conflitto bellico). Trionfo totale con la palla (33.150) e con le clavette (32.450), seconda col cerchio (31.700) dove è invece stata battuta dall’israeliana Daria Atamanov per un decimo.

