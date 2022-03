Con l’apertura della stagione e l’entrata in vigore del nuovo codice dei punteggi, la Ginnastica Ritmica inizia il suo cammino in vista dell’Olimpiade di Parigi 2024. Il primo anno del nuovo triennio si annuncia ricco di appuntamenti anche a livello internazionale, segnati da alcune novità.

Tornano le World Cup

La stagione inizia questa settimana con le World Cup Series, che da quest’anno vedranno cinque eventi susseguirsi tra metà marzo e inizio giugno.

Le tappe del circuito si svolgeranno nelle città di Palaio Faliro (18-20 marzo), Sofia (8-10 aprile), Tashkent (15-17 aprile), Baku (22-24 aprile) e Pesaro (3-5 giugno); ogni federazione potrà parteciparvi sulla base dei risultati conseguiti durante il Campionato del Mondo svolto a Kitakyushu lo scorso anno.

Al termine di ogni tappa, tutti i piazzamenti delle ginnaste e delle squadre saranno parte di una classifica a punti che deciderà i primi titoli della stagione.

Non mancano le World Challenge Cup

Da maggio ad agosto, invece, sarà il turno delle World Challenge Cup, che sono considerate un’ottima possibilità di testare la preparazione delle ginnaste e delle squadre.

Per il 2022 il circuito ha sùbito nelle ultime settimane una variazione di calendario, a seguito della decisione della FIG di sanzionare Russia e Bielorussia, annualmente sedi di una tappa.

Le prove, dunque, saranno ospitate nelle città di Pamplona (20-22 maggio), Portimao (27-29 maggio) e Cluj-Napoca (26-28 agosto).

Europei e Mondiali: primi pass per l’Olimpiade di Parigi

Il Campionato Europeo, invece, si svolgerà a Tel Aviv dal 13 al 16 giugno, e vi parteciperanno per quest’anno le Squadre Senior e le individualiste Senior e Junior. L’evento in terra israeliana sarà fondamentale in quanto stabilirà i posti per il Campionato del Mondo, che si terrà a Sofia dal 14 al 18 settembre e che assegnerà già i primi pass in vista dei Giochi Olimpici.

Un’estate di grandi eventi: Giochi del Mediterraneo, Universiadi, World Games

Con lo slittamento dell’Olimpiade di Tokyo dello scorso anno, a seguito della pandemia, gli eventi precedentemente fissati al 2021 sono stati tutti rinviati al 2022.

Il primo appuntamento sarà quello con i Giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno nella città algerina di Orano dal 25 giugno al 5 luglio e a cui l’Italia parteciperà da Campionessa uscente.

Successivamente sarà il turno delle Universiadi, previste a Chengdu (Cina) dal 26 giugno al 7 luglio: nello stesso giorno prenderanno il via anche i World Games, competizione che coinvolge diverse discipline non incluse nel programma olimpico e che si svolgerà quest’anno a Birmingham (Stati Uniti) fino al 17 luglio.

Articolo di Rebecca Alessi - Ginnastica ritmica italiana

