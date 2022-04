Nella seconda prova di Coppa del Mondo di ginnastica ritmica attualmente in corso a Sofia (Bulgaria), l’Italia va ancora a medaglia. Protagonista anche oggi Sofia Raffaeli, che non manca l’appuntamento col podio. Seguita a bordo pedana da Julieta Cantaluppi, l’agente del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro chiude il concorso generale al secondo posto, con il totale sui quattro esercizi pari a 124.550 (31.300 al cerchio, 30.750 alla palla, 32.150 alle clavette, 30.350 al nastro) e dividendo il podio con le bulgare Boryana Kaleyn e Stiliana Nikolova, oro e bronzo con i totali di 127.300 e 123.800.

Chiude invece in quarta piazza Milena Baldassarri, che conclude il programma completo con il totale di 115.550 (29.300 al cerchio, 30.050 alla palla, 29.050 alle clavette, 27.150 al nastro). Oltre ai buonissimi risultati ottenuti nei due giorni del concorso generale, le due azzurre sono riuscite anche a qualificarsi per tutte le finali per attrezzo di domani e che saranno in diretta su La7D dalle 11:30.

